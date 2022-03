Celaya: Divide extinción de Escuelas de Tiempo Completo

Celaya.- Para padres y madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela José Vasconcelos, que es de tiempo completo, ubicada en la colonia Álamos, en Celaya, sí afectaría que el programa termine.

En esta escuela el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero por la pandemia, han reducido su horario a las 12.30 o 1 de la tarde, además de que solo acuden tres días a la semana.

Otros padres y madres de familia señalaron que no les molestaría el cambio, pues se dedican al hogar y pueden ajustar sus horarios.

Blanca y Marbella tendrán que ajustar tiempos.

“Sí nos afectaría mucho, porque de por sí los niños cómo están ahorita con eso de la pandemia, estuvo muy feo; hubo niños que entraron a primero, a segundo, y no sabían ni leer, y si vuelven a cerrar la escuela va a estar peor la situación, en nuestras casas es muy difícil que se pongan a estudiar los niños, va a estar muy difícil si se empieza a cerrar escuelas y no vayan a clases”, externó Marisela Arroyo.

El señor Antonio comentó que el cambio es una idea diferente a lo que estaban acostumbrados, pero a él le beneficiaría este nuevo horario por su trabajo.

“Pienso que a mí me beneficiaría por el trabajo, pero a otros padres de familia no, porque están acostumbrados a estar todo el día en la escuela los niños y básicamente tienen que buscar otra alternativa para dejarlos en casa, a mí en lo particular me beneficia pero a muchos padres del grupo no”, externó.

En su grupo les comentaron que el programa iba a desaparecer para este año, y el regreso a las clases presenciales sería con horarios normales.

A mí sí me afectaría (que termine el programa), y no podría pedir permisos pues es imposible, el patrón no va a perder, pero entonces sería cuestión de organizarnos para ver de qué manera solucionar esto”. Gabriela, madre de familia

Yasmín y Gabriela se enteraron de estos cambios por las noticias y comentaron que en la escuela todavía no les han informado, pero al ser la primera vez que trabajaban con el programa, no ven gran cambio.

“Yo creo que sí afectaría, pues hay madres trabajadoras, y esto es una manera de ayudarlas, el Gobierno debe de ver por el ciudadano y no por su interés”, dijo Gabriela.

A Yasmín no le afectaría pues se dedica al hogar, pero es consciente que hay muchas madres trabajadoras.

A Blanca y Marbella sí les afectaría pero no tanto, solo sería cuestión de ajustar tiempos.

“No le veo mucho problema pues siguen dejando las mismas tareas, no afecta. Ahorita están saliendo a esta hora (12.30 pm), mi niña es de kinder, y sale a las doce, es casi igual, no resienten la hora”, comentó Marbella.

Ángel Mendoza sí se vería afectado.

“También creo que está mal, pues deberían pensar en las mamás que trabajan y no tienen en dónde dejarlos”, finalizó Banca.

Ángel Mendoza sí se vería afectado, porque ya uno tiene sus tiempos destinados para las actividades que realiza,

“A mí me queda la duda si van a modificar el horario al de las demás instituciones, y ahora debemos buscar adaptarnos, aunque es más complicado porque las actividades no se pueden desarrollar de la misma forma y eso repercute en la economía”, finalizó Ángel Mendoza.

