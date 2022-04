Francisco González Calixto, un joven músico, pintor, bailarín y fotógrafo siempre será recordado por su familia como una persona respetuosa, servicial y dedicada a lo que le gustaba hacer y que desde pequeño llevaba en la sangre que era la música. Su sueño que era conocer Cuba quedó truncado en manos de personas que le quitaron la vida injustamente.

Francisco, como le gustaba que lo llamaran, empezó a los 10 años cuando su mamá, la señora Raquel Calixto Rodriguez, lo llevaba a él y a su hermana a los cursos de verano de la casa de la cultura.

“Le decíamos Francisco porque no le gustaban los sobrenombres. El empezó desde bien chiquito porque yo los llevaba a los cursos de casa de la cultura, cuando salían de la primaria de vacaciones los llevaba a tomar cursos de guitarra ahí fue donde empezó en la música”, comentó.

Lee también: Luto en la música: Asesinan a Francisco Calixto, talentoso artista celayense

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El joven de 27 años en la secundaria tocaba la trompeta, y perteneció a la banda de guerra, desde ese momento su familia sabía que sería un amante de la música.

“Él tenía mucha hambre de aprender, muchas ganas porque ahorita estaba estudiando diseño gráfico ya estaba por terminar, él hacía sus pinturas, daba clases en el colegio Cumbres, daba clases particulares en Salamanca, Irapuato y hasta en León, tenía sus eventos de música”, recordó.

Para la señora Raquel, Francisco era un joven respetuoso que nunca le faltó al respeto y tampoco supo que lo hiciera con alguna otra persona. Siempre recordará a su hijo por ser una persona tranquila, delicada y con muchas ganas de salir adelante y de ayudar a los demás.

Te puede interesar: Por la oscuridad varios vehículos arrollaron a un hombre y quedó muerto en carretera

“Conmigo era muy respetuoso, era una persona muy dedicada, no salía mucho a la calle porque él ahorita estaba dando sus clases por línea en Cumbres y las particulares que tenía, así que se la pasaba encerrado trabajando y en sus clases. Se cuidaba mucho, se iba hacer ejercicio, procuraba comer bien, estaba armando su sonido que ya casi lo tenía completo, se dedicaba tanto a lo que hacía”, refirió su madre.

Francisco tocaba varios instrumentos como el saxofón, la flauta transversal, guitarra clásica y eléctrica, violín y piano, además de que estaba en un grupo llamado Inda Midland.

Francisco y su agrupación iban a tener (ayer lunes) una presentación en Monterrey, por lo que ante lo ocurrido ya no fue posible.

El pasado jueves Raquel jamás imaginó que sería la última vez que vería a su hijo, cuando supo que iría a la comunidad de San Jose Agua Azul a dejar su sonido que le había rentado a un amigo.

“El mismo jueves él estaba dando clases en su cuarto y teníamos visita e iba a llevar a mi hermano a la central y le dije que lo íbamos a llevar, pero dijo que a las 5:40 iba a llegar un amigo a quien le había alquilado el sonido para empezarlo a cargar en la camioneta y llevarlo a esa comunidad, yo me enteré poco después de que llegue de la central cuando vinieron a darme la noticia, esa fue la última vez que lo vi”, dijo Raquel.

Francisco sólo tenía una hermana mayor y a sus padres, a quiénes les quitaron de manera injusta una parte de su pequeña familia.

ESPERAN QUE SE HAGA JUSTICIA Y DETENGAN A LOS RESPONSABLES.

“Es una cosa tan fea que no se lo deseo a nadie, es una impotencia al mismo tiempo coraje y desesperación, no puede ser posible que estén pasando tantas cosas y que la gente no diga nada, no levanten la voz, no quieran poner un alto, ya estuvo bueno. Ya no puedes salir a ningún lado, sale uno y se va cuidando quien viene atrás o ha lado de uno porque ya tiene uno mucho miedo”.

La madre de González Calixto, dijo que las autoridades les dijeron que fueran dentro de una semana para ver si ya tenían algún tipo de avance en las investigaciones, sin embargo, afirmó que ella solo quiere que se haga justicia por la muerte de su hijo.