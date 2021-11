Celaya, Guanajuato - Un joven que ingresó a una casa para robar, golpeó a una mujer al ser descubierto, pero fue detenido por los vecinos en la colonia San Juanico.

Fue la noche de este domingo que a través de redes sociales se dio a conocer la detención de un joven con golpes en el rostro.

Según los vecinos de la zona y con la grabación difundida en redes sociales, el joven brincó la barda de una casa e ingresó a la vivienda.

La dueña al darse cuenta se acercó, pero el joven la golpeó en la cara y la pateó, pero los vecinos intervinieron y el joven fue detenido en la calle.

Al parecer el delincuente fue golpeado debido a que en el video aparece con el rostro con sangre y sentado sobre la banqueta rodeado de los vecinos.

El detenido argumentó que se había equivocado de vivienda, pero la afectada le reclamó por los golpes que le propinó.

No se pudo haber equivocado porqué se saltó la barda, brincó la lavadora y me rompió la lavadora, sabes que me va a costar ir al hospital por el pie, me pateaste, me diste en la cara”, le dijo la afectada.