Celaya, Guanajuato - Un grupo de personas armadas entraron a una bodega de reciclaje y acorralaron al dueño y a un empleado y los mataron a balazos, al llegar familiares a la escena del crimen estallaron en llanto al ver los cadáveres.

No, mi hijo no, por qué mi hijo, no puede ser, me mataron a mi hijo", gritó inconsolablemente una mujer al ver la cruda escena dentro de la bodega.