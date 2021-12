Celaya.- El Hospital General de Celaya realizó con éxito la procuración de dos riñones y dos córneas a un guanajuatense de 46 años, de oficio herrero.

Armando, originario de Comonfort, se dedicaba al mantenimiento de las casas (herrería, plomería, albañilería) y en vida manifestó su deseo de ser donante, la familia lo recordará con dos frases que él siempre les decía.

Su familia lo recuerda como una persona entregada a su oficio, responsable y con alto sentido humano que siempre mencionaba dos frases: “Yo hago el bien sin importar a quien” y “Yo me doblo, pero no me quiebro”.

El personal de procuración logró la donación de hueso, dos córneas, mismas que serán trasplantadas en el Hospital General de León, y dos riñones que serán trasplantados en el Hospital Regional de Alta Especialidad.

Este año el Centro Estatal de Trasplantes ha concretado 39 donadores de quienes se han procurado 162 órganos y tejidos, de ellos uno es un corazón, 68 riñones, 11 hígados, 62 córneas y 22 tejidos músculo esquelético. Además, se han realizado 180 trasplantes en total.

El personal del Hospital rindió un homenaje a este héroe que ahora dará vida a cuatro personas que permanecían en lista de espera de un trasplante para mejorar su calidad de vida.

Sobre el pasillo central del Hospital General de Celaya ofrecieron una ovación de aplausos, mientras Armando era dirigido a quirófano en camilla.

