Talarán en Celaya 300 árboles que están en mal estado

Celaya.- La Dirección de Medio Ambiente identificó que en Celaya existen en la zona urbana 300 árboles que están en malas condiciones y que podrían caer, por lo que serán talados.

Así lo informó el titular de la dependencia, Gastón Peña Maldonado, quien explicó que se hizo un censo de árboles que están en malas condiciones en conjunto con otras dependencias municipales.

“Tenemos un levantamiento del arbolado en riesgo que se hizo junto con Protección Civil y Parques y Jardines y nosotros como Dirección, y poco a poco se van a ir retirando, cuando ya es muy obvio que el árbol tiene un riesgo mayor se retira. En este caso personal de Medio Ambiente hizo su levantamiento, Protección Civil hizo el suyo y Parques y Jardines el suyo y lo que queríamos era conformar tres criterios para coincidir y por eso sacamos toda la información”, afirmó.

El funcionario recordó que el Ayuntamiento de Celaya facultó que, en casos de alto riesgo, tanto el área de Parques y Jardines de Servicios Municipales y Protección Civil solo darán aviso a Medio Ambiente para retirar los árboles.

Varias dependencias hicieron el diagnóstico.

El director de Medio Ambiente aseguró que los 300 árboles que están en malas condiciones presentan inclinación, alguna enfermedad o que ya no tiene raíces fuertes para anclar por lo que tendrán que ser retirados y posteriormente se plantarán otros árboles en esas zonas.

“La inclinación es muy importante sobre todo porque se deben estar izando y en cualquier momento se pueden caer. Con estos aires y estas lluvias y con el tiempo se vuelven un riesgo y hay que minimizar los riesgos de que se caiga un árbol y ocasione alguna situación”, señaló.

Gastón Peña puso como ejemplo el caso de cuatro árboles de la Alameda que fueron retirados porque estaban muertos y próximamente se buscará plantar otros árboles en esas zonas.

“Hubo mucha participación en redes sociales y a mí me da mucho gusto cuando la gente es sensible al cuidado de los árboles y queremos esa participación no nada más para estar denunciando, que es importante, sino también en el cuidado y respeto al arbolado”, aseguró.

Uno de estos árboles fue en la calle Guillermo Prieto, afuera de una tienda de conveniencia, y los otros tres fueron talados en la calle Guadalupe, cerca del Santuario, afuera de un domicilio.

“Los del Santuario llevaban muchísimos años ya muertos y secos y ya no están prestando un servicio ambiental como un árbol frondoso que te da oxígeno y sombra y te quita el calor y te absorbe ese calor para refrescar un poco el ambiente, sobre todo como un parque como la Alameda, y ya no eran los indicados para estar ahí y se les pidió a los dueños de la casa que por favor lo retiraran y no solo lo retiraran, sino que buscaran que ese mismo espacio lo reacondicionaran para buscar más adelante plantar otros árboles que tengan las características adecuadas para ese tipo de zona”, explicó.

