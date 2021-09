Celaya.- En los corralones de Celaya hay más de mil motocicletas abandonadas que fueron remitidas por Tránsito y Policía Vial o recuperadas después de haber sido robadas.

El director de la dependencia, Francisco Frías Méndez aseguró que entre las principales causas del abandono es que los motociclistas no pueden comprobar su propiedad o no denunciaron el robo lo que impide que puedan reclamarla.

Queremos hacer un llamado porque tenemos muchas motocicletas en los corralones del municipio y hacemos un llamado a todos los ciudadanos que hayan sido víctimas de robo y que no hayan denunciado, que hay muchos aquí en Celaya y por cualquier cuestión, vayan a hacerla ya que nos hemos dado cuenta que muchas motocicletas que hemos recogido no tienen reporte de robo y no tienen forma de acreditar la legal propiedad”, afirmó.