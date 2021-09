Celaya política: habrá comisión para evaluar administración municipal

Celaya.- Celaya contará con una nueva comisión edilicia para evaluar el desempeño de la administración municipal. Finalmente, el Ayuntamiento de Celaya aprobó el nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento que, entre otras reformas, incluye la creación de la Comisión de Evaluación del Desempeño de la administración pública municipal, la cual procurará una más eficiente administración en favor de los celayenses.

La aprobación se derivó de la iniciativa presentada por el regidor independiente Mauricio Hernández en junio del 2019. Fue aprobada por unanimidad el pasado martes.

“Ha sido una iniciativa que he tenido que impulsar desde hace más de dos años; en su momento generó fuertes resistencias y aunque me hubiera gustado mucho que se instalara en este Ayuntamiento, me queda la satisfacción de que las próximas administraciones contarán con este importante instrumento de evaluación y rendición de cuentas, que tiene como fin último procurar una más eficiente administración en favor de los celayenses”, resaltó Mauricio Hernández.

El edil detalló que, al igual que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la nueva Comisión de Evaluación del Desempeño de la administración pública municipal deberá de ser plural, contar con la representación de todas las fuerzas políticas que integren el Ayuntamiento y su conformación deberá de ser proporcional al número de ediles que conforman cada bancada del cabildo.

Entre las atribuciones que el reglamento le da a la comisión es la de proponer instrumentos específicos de evaluación del desempeño para la administración; analizar y coadyuvar en la mejora continua del sistema de indicadores de evaluación del desempeño de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Proponer esquemas de mejora continua a las dependencias y entidades de la administración pública municipal a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones del desempeño.

El nuevo reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

