Duda Javier Mendoza que negocios cierren por inseguridad

Celaya.- Para el alcalde Javier Mendoza, el cierre de negocios a causa de la inseguridad son especulaciones ya que en realidad pudo haber dejado de ser rentable para sus propietarios.

“Por ahí se especula que fue por un tema de seguridad, muchos cierran porque no es negocio, porque el modelo no les da”, afirmó.

En lo que va de la semana, cuatro negocios del sector restaurantero anunciaron en sus redes sociales el cierre de sus establecimientos a causa de la inseguridad que se vive en Celaya.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Al preguntarle si ponía en duda la versión de estos negocios el alcalde rechazó esta situación.

“No, no pongo en duda pero no hemos tenido comunicación con ellos”, comentó luego de que el miércoles pasado no quiso dar su opinión sobre este tema.

Javier Mendoza admitió que su gobierno no ha tenido acercamiento con los propietarios de estos negocios.

“No, en absoluto nos hemos acercado porque finalmente cerraron”, dijo.

El presidente municipal indicó que Desarrollo Económico tiene un programa para apoyar a los establecimientos que han cerrado a causa de la inseguridad o derivado de la crisis económica por la pandemia de COVID-19.

“Es un apoyo que es permanente para los negocios siempre y cuando se justifique”, señaló.

fmancera@am.com.mx

CA