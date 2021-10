Celaya seguridad: respalda Alvar Cabeza de Vaca a exfederales

Celaya.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, respaldó que ex policías federales se incorporen a la seguridad en diversos municipios, pero aseguró que es responsabilidad municipal el sueldo que perciben.

“Está bien, tienen preparación, al final de cuentas se convierten en policías municipales, se ha acuñado mucho el término de fedepales pero al final de cuentas son policías municipales independientemente del origen o la pertenencia anterior a la corporación”, afirmó.

Hasta el momento, Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto e Irapuato son los municipios que no solo tienen mandos con experiencia en la ex policía federal, sino también han incorporado ex federales a sus corporaciones.

“Siento que es una buena noticia, quien se quiera agregar a las tareas de seguridad pública teniendo los conocimientos en el municipio que sea aprobando su control de confianza, siempre será más que bienvenido”, destacó.

Sobre la estrategia regional de seguridad implementada por Celaya y los apaseos, Alvar Cabeza de Vaca afirmó que ve con muy buenos ojos este proyecto coordinado por el alcalde celayense Javier Mendoza y avaló los operativos intermunicipales que se realizan.

“Vemos muy bien que Celaya esté implementando reuniones y coordinación con municipios vecinos, esto tendrá que ajustarse al programa de coordinación con el Gobierno del Estado y federal, de inicio bien por el alcalde de Celaya que toma con toda la fuerza el tema de seguridad”, señaló.

Además: Presentan gabinete de seguridad en Irapuato; destacan expolicías federales

El secretario también respaldó el proyecto del alcalde Javier Mendoza de instalar más cámaras de seguridad en la ciudad.

“Entre más cámaras se coloquen en cualquier municipio, y Celaya no es la excepción, es una buena noticia para la población, a veces cuesta menos poner cámaras que poner elementos en campo”, afirmó.

Sin embargo, Alvar Cabeza puso en entredicho la aportación de recursos para este proyecto reprochando la ausencia de recursos federales.

Vamos a ver cuántos recursos hay para apoyar, Gobierno del Estado también está en una reestructura, inclusive dando de baja algunas subsecretarías por esta falta de recursos para mantener el aparato burocrático y tendremos que esperar cuántos recursos le llegó al estado y cómo lo distribuye el congreso”, afirmó.

