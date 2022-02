Celaya: tiene transporte público su propio carril en López Mateos

Celaya.- La Dirección de Movilidad delimitó un carril preferencial para el transporte público en el bulevar Adolfo López Mateos con el objetivo de que haya una mejor fluidez vehicular.

“Es un ejercicio de orden en la movilidad que se está trabajando en conjunto con Tránsito para darle un poco de más fluidez al bulevar, es nuestra avenida principal para cruzar la ciudad de oriente a poniente”, aseguró Trinidad Martínez Soto, director de Movilidad.

El funcionario señaló que la capacidad vial del bulevar se ha visto disminuida debido en gran medida a la fluidez que va desde la sincronía de los semáforos hasta el aprovechamiento del espacio público.

“Lo que queremos es ir ordenando y que los vehículos de velocidad mediana y de constante parada como lo son los autobuses se vayan ordenando en lo más posible hacia la derecha”, afirmó.

Trinidad Martínez explicó que este es apenas un ejercicio que es probable que no cumpla en su totalidad con su objetivo, ya que en el bulevar hay zonas de estacionamiento, de carga y descarga, por lo que no se podría hablar de un carril exclusivo.

“La idea es que esas líneas amarillas determinen esa preferencia al transporte público y que no tenga obstáculos que se encuentre sobre el camino para tener que incorporarse nuevamente al carril central”, dijo.

El director de Movilidad informó que ya se comenzaron a aplicar multas para los operadores del transporte que se salgan del carril con seis infracciones impuestas que oscilan hasta los mil 300 pesos.

“Tienen que traer un promedio de velocidad que oscile entre los 40 y los 50 kilómetros por hora, ya que el bulevar es una avenida de 50, por eso no puede pasar de 50 pero tampoco les podemos permitir menos de 40 para que uno no se vuelva obstáculo del otro, ya que hasta que no haya una coordinadora (del transporte público) sigue existiendo la competencia”, aseguró.

