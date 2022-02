Celaya.- La vacunación de dosis de refuerzo en Celaya se desarrolló con poca afluencia de personas en los tres puntos habilitados, donde también hay disponibles primeras dosis.

Desde la mañana del miércoles, la vacunación de terceras dosis principalmente para personas de 30 a 39 años se dio de forma rápida ante la baja afluencia de asistentes.

Maribel llegó poco antes del mediodía al Parque Ximhai y 10 minutos después pudo salir vacunada.

“Fue muy rápido, así como entré así salí, soy media llorona para las vacunas pero está muy bien, hay que venir todos a vacunarse porque es por nuestro bien”, aseguró.

Maribel es ama de casa y modificó sus actividades para irse a vacunar.

En los puntos también hay disponibles primeras dosis.

“Yo pensé que me iba a tardar unos 40 minutos pero no, fue muy rápido. Ya me siento más segura, hemos sabido de mucha gente como familiares y personas cercanas que están contagiadas pero con esta vacuna nos sentiremos más seguros”, indicó.

Otro de los puntos habilitados es el Tecnológico de Celaya, donde las personas tardaban de 15 a 20 minutos en recibir su vacuna.

Una de las principales dudas entre las personas que acudieron a vacunarse era si podían hacerlo, ya que solo habían pasado cuatro meses desde la aplicación de su segunda vacuna en octubre del año pasado.

“Es muy rápido, nos confundimos un poco porque primero habían dicho que tenían que pasar cinco meses, pero vinimos a preguntar y nos dijeron que ahora son cuatro meses”, aseguró Luis Antonio.

Aplican también primeras dosis

Luego de varios meses de espera, este miércoles se comenzaron a aplicar de forma sorpresiva primeras dosis de AstraZeneca en Celaya.

Dichas vacunas se seguirán aplicando estos días en el Tecnológico de Celaya y en la Unidad Médica Familiar 49 del IMSS de Mutualismo.

Además: Sostienen semáforo amarillo una semana más

Jorge Alberto, de 61 años, acudió al Tecnológico de Celaya en búsqueda de su primera dosis y pudo vacunarse.

“No estaba convencido de vacunarme pero mi familia me insistió porque tengo diabetes y nos habían dicho que solo había en Irapuato, pero escuchamos que hoy también habría en Celaya y vine y me vacunaron sin problema”, señaló.

fmancera@am.com.mx

CA

Las noticias de AM en

Síguenos