Celaya vacunas COVID: Segunda dosis de Sputnik empieza floja

Celaya.- La vacunación de segundas dosis de Sputnik V comenzó con poca afluencia de personas en Celaya.

A pesar de que se esperaban largas filas en los dos puntos habilitados, desde muy temprano se registró poca respuesta a comparación de procesos de vacunación anteriores.

A lo largo del día, las personas tardaron menos de media hora en ser vacunados contra el COVID-19 en las instalaciones de la feria y en el Tecnológico de Celaya.

Arturo Paz, un joven de 25 años, era uno de los que esperaba que tendría que esperar mucho tiempo para completar su esquema de vacunación, sin embargo en menos de 20 minutos se pudo vacunar en el Tecnológico.

“Me sorprendí porque fue muy rápido, la primera vez tardé ocho horas también aquí en el Tecno. Ya estoy muy contento porque es un pesar menos, a mí nunca me dio COVID-19 y ahora me siento más libre, aunque igual y tengo que tener cuidado y responsabilidad”, aseguró.

Por su parte, Ana Bertha Medina, de 52 años, recibió su segunda dosis de la farmacéutica rusa en menos de 20 minutos en las instalaciones de la feria.

“Yo no me había podido vacunar cuando me tocó porque tenía gripe, y hace un mes recibí mi primera dosis pero esta vez fue muy rápido, me alegra saber que no todos acudieron el primer día, creo que ya entendimos que no sirve de nada hacer largas filas”, afirmó.