Celaya vacunas Covid: Avanza jornada sin problemas

Celaya.- La jornada de vacunación contra Covid-19 para jóvenes de 15 a 17 años en su segundo día se realizó de forma tranquila. Con mucho menos filas que el primer día, los jóvenes acudieron por su primera dosis.

Algunos se mostraron contentos de poder recibir su dosis, incluso esperaban ya el día, y también algunos rezagados se sintieron más contentos y tranquilos de completar su esquema de vacunación.

La señora Juana llegó a ponerse su segunda dosis apenas, ya que cuando le tocaba la segunda dosis estaba enferma, y cuando fue la jornada paro los rezagados, estaba fuera de la ciudad.

No había podido venir. Ayer (sábado) me di cuenta en la noche y decidí venir hoy, y ahora ya me siento más segura de tener el esquema completo”, resaltó.

Para este segundo día de vacunación, de las 15 mil dosis de vacunas de la marca Pfizer que se destinaron al Celanese, se aplicaron en el primer día 7890 dosis, quedando para el domingo 7110.

El joven Axel Ricardo externó que estaba muy emocionado de poder recibir ya su primera dosis.

Él no pudo acudir el sábado, pero el domingo desde muy temprano acudió por su dosis.

Para el Tecnológico Nacional de México para esta jornada de vacunación se destinaron 13998 dosis, las cuales se aplicaron el día sábado 7710 y para el domingo quedaron disponibles 6288.

Para la señora Patricia Martínez, que fue rezagada, fue muy rápido el servicio, y la fila avanzó muy rápido.

El personal está checando que estén bien todos los datos, son muy amables, te ayudan a llenar si te falta algún tipo de información, si es primera o segunda dosis, yo me puse la segunda dosis, ya que la primera que me pusieron fue el 13 de mayo, no había venido porque no había de la Pfizer, que es la que me pusieron”, resaltó.