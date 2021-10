Celaya.- Se realizó la toma de protesta de la mesa directiva 2021-2022 del Círculo de Empresarios de Celaya.

Quienes conforman la mesa directiva son: Antonio Guerrero Prado, presidente; Leticia González Morales, secretaria; Silvia Ramirez, tesorera; Luis Alan Díaz Barriga como joven empresario; Mario Moreno Pacheco como enlace empresarial; Ricardo Sánchez en el área de difusión y comunicación y Andrea Martínez como enlace social.

El primero en dar su mensaje fue el alcalde Javier Mendoza, quien reiteró el compromiso de su gobierno humano y cercano a la gente.

Resaltó que todos son importantes, desde el empresario más importante, hasta el emprendedor que va comenzando.

El momento esperado llegó y quien les tomó protesta fue Mauricio Usabiaga, director de Desarrollo Económico del Estado, quien los exhortó a trabajar por el bien de la ciudadanía, ser agentes de cambio y apoyar a la ciudad.

Siguió el turno del ahora presidente Antonio Guerrero Prado y agradeció la confianza depositada en él.

Estamos llamados a buscar nuevos horizontes, que las empresas locales estén a la altura, yo no quería ser figura pública pero una vez me dijeron ¿si no eres tú? ¿quién? si no es el cambio ahora ¿cuándo? y buscáremos cumplir el objetivo, crear condiciones para que el entorno favorezca a las empresas locales, esa es la misión”, declaró.