Celaya, Guanajuato.- Con un clima frío pero con gran alegría, miles de niños regresaron a clases después del primer periodo vacacional del ciclo escolar 2021-2022.

Desde muy temprano, las escuelas estuvieron listas para recibir a miles de niños de diferentes grados escolares.

Este regreso a clases presenciales creó un ambiente de contrastes; pues algunos padres de familia creen que el regreso es oportuno, mientras otros piensan que aún no es tiempo por la pandemia originada por el COVID y sus variantes.

Un padre de familia comentó que está bien que ya hayan regresado a clases para que se vayan acostumbrando, pero aun así le preocupa la pandemia.

Ya ves por lo del COVID-19 como que en algunas primarias no están yendo todos los niños y en preescolar si están asistiendo, no lo veo muy bien, ya que apenas están saliendo los nuevos brotes y se me hace imprudente exponerlos así”, comentó.