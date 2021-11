Celaya.- El Ayuntamiento de Celaya aprobó la convocatoria que contiene los requisitos y plazos para la elección de los aspirantes a ser contralor municipal.

Durante la primera sesión extraordinaria y a distancia del Ayuntamiento, el regidor y presidente de la comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, Agustín Gaspar Aguado, presentó ante el pleno, el dictamen que contiene la convocatoria, misma que fue aprobada por unanimidad.

Dicha convocatoria será enviada al Periódico Oficial del Estado de Guanajuato y una vez que se publique, correrán siete días para la recepción de documentos de los interesados.

Recibidas las solicitudes, el Comité Municipal Ciudadano contará con 10 días para el análisis y entrevistas de los perfiles interesados para, finalmente, hacer la presentación de la terna, ante el Ayuntamiento.

Entre los requisitos que destacan en la convocatoria se encuentran que los aspirantes deben contar con experiencia profesional en el control, manejo y fiscalización de recursos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite condena privativa de la libertad; tener al menos 30 años de edad; no haber sido integrante del Ayuntamiento saliente y no haber sido dirigente titular, suplente o interino de algún partido político, o candidato a algún puesto de elección popular, en los últimos cinco años.

La convocatoria con el resto de los requisitos y plazos podrá ser consultada por los interesados en la página oficial del municipio de Celaya: https://www.celaya.gob.mx/cya/

