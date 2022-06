Convocan a paro nacional de Conalep

Celaya, Guanajuato.- Se convoca a un paro nacional por parte de todos los planteles Conalep en el país, el paro será el día martes 14 de junio, cerrando puertas y no dejando entrar a nadie.

En Celaya es probable que no haya paro pues el sindicato y los directivos han amenazado a los docentes, así lo dio a conocer personal del plantel que por motivos de seguridad no dieron su nombre.

Los motivos de este paro es la falta de basificación, que solo trabajan por contratos de seis meses quitando varios de sus derechos, entre otras cosas.

Esto es ante el incumplimiento en el compromiso de basificación del personal docente que labora en el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), se convocó a un paro nacional en los 312 planteles que hay en el país, a los que acuden 307 mil alumnos”, externó uno de ellos.

Uno de los afectados señaló que en Guanajuato hay más de 18 planteles educativos y en el de Celaya existe el temor de que el paro no se haga porque han recibido amenazas y no solo por este motivo, sino de años anteriores, quitándoles el derecho a manifestarse.

“Lo que se está pidiendo en este paro nacional es un reclamo que tiene más de 40 años, en donde se solicita la basificación de docentes, misma que desde la fundación de Conalep no se ha logrado, la homologación de los salarios, que sea similar a otros subsistemas como CBTIS, y el reconocimiento de antigüedad de docentes, misma que no es posible y ante ello nos impide solicitar pensión y por último, para algunos docentes, se les pide la firma de contrato de trabajos cada seis meses, cuando se termina el semestre se les corta la situación laboral por ocho o diez días y algunos se les re contrata, otros no, consideramos que es una consideración justa es un derecho laboral y esperemos se lleve a cabo”, reitero uno de los afectados.

El paro consistirá en cerrar las instalaciones, y en la ciudad existe el temor, pues quien participe en el paro será condicionado a un despido justificado.

Hay una presión, por parte de las autoridades y el sindicato, nosotros nos dimos cuenta del paro por la información nacional que nos han pasado, por eso pedimos el apoyo de todos, que se sumen, pues pedimos lo justo, en el plantel Celaya somos más de 110 docentes”, finalizaron.

