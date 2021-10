Celaya, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a un asesino serial que acechaba a sus víctimas y las mataba sin ninguna razón, en Celaya.

Al menos es acusado de asesinar a dos hombres y una mujer en comunidades al norte de Celaya.

El acusado, identificado como Guillermo “N”, fue puesto a disposición de un juez para ser vinculado a proceso en las próximas horas.

De acuerdo con la FGE, Guillermo “N”, de 24 años, mataba “por adicción”.

Se informó que las autoridades lo investigan por los homicidios de una adolescente y dos hombres a quienes mató de forma brutal, en tres días.

Guillermo “N” será imputado por el delito de homicidio y en las próximas horas podría ser vinculado a proceso.

Rapta a adolescente y la asesina a sangre fría

Las autoridades dieron a conocer que el primer suceso ocurrió el pasado 5 de julio cuando por la tarde la Unidad de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de un cadáver de una mujer.

El cuerpo fue localizado en la comunidad de Mendoza, en Celaya, cerca de las vías del ferrocarril, por el rumbo del camino que conduce a la comunidad de Tenería del Santuario.

El cuerpo de la joven presentaba disparos de arma de fuego en la cabeza. No hubo indicios de un móvil para el asesinato.

En las investigaciones se identificó a la víctima como Andrea “N”, una menor de edad. Se supo que la joven, junto con otros adolescentes, estuvieron en un convivio en la comunidad de Tenería del Santuario y salieron del lugar a bordo de un vehículo con destino a Comonfort, de donde eran originarios.

Alrededor de la 1:30 de la mañana se dieron cuenta que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se encontraba en un punto de revisión, por lo que decidieron irse por un camino de terracería para no encontrarse con los militares, debido a que el conductor no tenía su licencia para conducir.

Los jóvenes transitaron por el camino y se metieron entre tierras de cultivo para tratar de salir a la comunidad de Tenería del Santuario.

Sin embargo, la tierra provocó que el vehículo se atascara en una zanja, sin que lo pudieran mover.

El ruido atrajo la atención de Guillermo, quien llegó al lugar a bordo de una motocicleta de la marca italika, y atrajó la atención de los jóvenes al ofrecerles ayuda para sacar el carro atascado.

Al observar que el grupo se distraía al empujar el vehículo atascado, los amagó con un arma de fuego y les pidió sus pertenencias.

Al despojarlos de sus objetos de valores Guillermo decidió llevarse a la menor y la subió a la fuerza a la motocicleta para conducir por un camino de terracería que va de Mendoza a San José de Mendoza.

Se sabe que el delincuente platicó con la menor, incluso le aseguró que no le iba a pasar nada, pero en algún punto la asesinó a sangre fría disparándole en la cabeza.

Permaneció junto al cadáver de la niña por largo rato. El porqué tomó la vida de un ser inocente, a quien no había visto jamás, a quien no conocía, es algo que los modernos métodos científicos para investigar no podrán aclarar jamás.

Intenta provocar pelea con víctima, pero no le responde; de todos modos lo mató

El segundo hecho del que se le acusa ocurrió un día antes.

En las investigaciones se sabe que participó en el asesinato de otra persona a quien disparó.

Se trató de un hombre que nunca representó peligro para Guillermo e incluso se negó a pelear con él cuando intentó provocarlo.

El suceso se registró el sábado 3 de julio alrededor de las 10:45 de la noche en la calle Francisco Villa de la comunidad de San Cayetano en Celaya.

Se sabe que el fallecido, Francisco “N”, se encontraba platicando en compañía de su prima y otros familiares.

“El Peches”, como es apodado el papá de Guillermo, llegó al lugar en una motocicleta. Bajó frente a Francisco con un machete en la mano y lo provocó a pelear.

Francisco, en un tono calmado, le dijo que él no era de peleas y caminó hacia una escuela primaria que se localiza en el lugar, pero le dio la espalda al hombre.

Al tiempo que levantó las manos en son de paz, “El Peches” lo siguió hasta llegar a la esquina de la calle Francisco Villa con Hidalgo, insultándolo.

En dicha esquina Guillermo se metió a la pelea, mientras que sacó de entre sus ropas un arma de fuego y apuntó a la cabeza de la víctima.

Se informó que Francisco nuevamente volvió a levantar las manos mientras les pide que se tranquilicen, que no buscaba problemas.

En ese momento Guillermo le disparó varias veces como si hubiera sido una señal, provocándole la muerte por las heridas que recibió en el tórax, abdomen y pelvis.

‘Te andaba buscando’, le dijo a una de sus víctimas

El tercer suceso en el que se le acusa se dio el 5 de julio alrededor de las 8 de la noche cuando el ofendido Alan Michel “N”, alias “El Mickey”, se encontraba con otras personas en la calle Prolongación Frontera a la altura de la zona conocida como La Arboleda, en la comunidad de Tenería del Santuario, en Celaya.

Ahí llegó Guillermo quien tuvo un intercambio de palabras con Alan.

“Ya sabía que te iba a encontrar aquí, porque te estaba buscando”, le dijo Guillermo

“¿Qué pasó Guillermo, qué traes?”, contestó Alan.

Guillermo acusó a Alan de traer “bronca” con su papá, a lo que Alan le dijo que el problema era con “El Peches”, no con él.

“Te equivocas. Las broncas de mi papá son mis broncas”, contestó el acusado y sin decir más, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego tipo revólver y le disparó al ofendido a la altura del cuello y hombro del lado izquierdo.

“El Mickey” corrió a su casa mientras el homicida le siguió disparando para después huir sobre tierras de cultivo.

Se sabe que el lesionado alcanzó a llegar a su casa en la calle Tierra de Fuego y/o Venustiano Carranza, en donde murió por los balazos que presentó.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía arrojaron la participación de Guillermo en los homicidios, por lo que fue capturado en la comunidad de Tenería del Santuario.

Por lo que con la investigación la autoridad dijo que pudo establecer que era el asesino serial buscado.

Guillermo trató de escapar de las autoridades por los sembradíos, donde fue capturado. Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego con su cargador y más de 40 cartuchos útiles, además de 5 envoltorios transparentes con droga.

El criminal fue detenido con orden judicial y quedó a disposición del Juez quien puede resolver su situación legal.

