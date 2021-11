Celaya.- Después de dos años de permanecer cerrados, los panteones municipales han abierto sus puertas para que la gente visite a quienes han partido.

Con flores en mano, su cubrebocas puesto y la esperanza de visitar a sus padres, llegó el señor Juan al Panteón Norte de Celaya.

Él tiene más de 60 años pero aun así acudió sólo a visitar las tumbas de sus padres.

Al principio no lo dejaron entrar, pero se quedó un momento afuera, platicaba con gente que le decía que intentara llegar a un acuerdo. Pasaron varios minutos y le indicaron que se acercará a la entrada.

El personal del panteón le dijo que podía pasar, pero rápido. Pasaron no más de 10 minutos y al salir, contó cómo le fue.

Al final se retiró contento de al menos poder dejarles un arreglo a sus padres.

Otro señor se quedó esperando afuera, su esposa si pudo ingresar y él la espero.

Ya habíamos venido antes, pero ahorita no me dejaron pasar, pero no me afecta; en la casa les rezamos diario y mientras los llevemos en el corazón, siempre estarán”, comentó.