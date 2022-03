Celaya, Guanajuato.- Hace poco más de tres décadas, la doctora Clara Vallejo Macías formó parte de una generación de mujeres pediatras que se abrió paso para luchar por sus sueños en Celaya.

Cuando puse mi consultorio privado, hubo detalles misóginos, quizá mi carácter me ayudó para ir haciéndome de buenos amigos y ahora me considero con fortuna de ser apreciada por compañeros y muy querida por compañeras mujeres”, aseguró.

A principios de los noventa, en Celaya había sólo cinco pediatras mujeres y casi 50 hombres, pero actualmente la situación se ha revertido y ahora más de la mitad son mujeres.

Les dimos mucha batalla, nos desvelábamos y andábamos de arriba para abajo porque no había seguro popular y nosotros hospitalizábamos y teníamos que resolver los problemas, y nos tocó pandemia y enfermedades fuertes como sarampión, cólera, influenza y está última de COVID-19”.

Clara Vallejo es originaria de Huamantla, Tlaxcala, pero desde hace 34 años vive en Celaya entregando gran parte de su vida a la pediatría.

Estudié la carrera en Puebla y fue ahí donde conocí al que ahora es mi esposo, y la especialidad en la Ciudad de México, en el programa del Hospital General de México que está avalado por la UNAM y desde que llegamos a Celaya tenemos bonitas experiencias aquí porque llegamos muy jóvenes con nuestros hijos”, afirmó.

Cuando Clara Vallejo cursaba la preparatoria no se imaginaba que sería una doctora exitosa, sin embargo fue motivada por algunas amigas que estudiaron medicina.

Encontré de suerte mi vocación, me encantó y mi especialidad se dio después de un examen y pruebas psicológicas, había tres especialidades, me tocó pediatría y fue otro hallazgo increíble en mi vida, atender a los niños es una cosa maravillosa”, indicó.

A su llegada a Celaya comenzó a trabajar en el Hospital General de Celaya y posteriormente en la guardería del ISSSTE hasta que decidió establecerse en su consultorio, donde ha brindado servicios por tres décadas.

Es una alegría estar viendo generaciones, ahorita estoy viendo a la segunda generación de bebés de mis pacientes que todavía me vienen a ver”, dijo.

A pesar de las grandes satisfacciones que le ha dejado su trabajo, Clara admitió que fue difícil compaginar su profesión con el cuidado de su familia.

Hubo muchos momentos en los que tuve que dejar a mi familia y a mis hijos para atender pacientes y eso a la larga no me lo han reclamado, pero sé que hay momentos tristes que no estuve con ellos por estar atendiendo a los pacientes.

Fui una joven muy apasionada de mi carrera y en primer lugar estaba mi carrera pero con el paso de los años te das cuenta de que primero debe ser la salud y después el trabajo”, destacó.

La pediatra puntualizó que es un orgullo ser una mujer trabajadora y más en una época difícil por la contingencia sanitaria.

En esta pandemia las mujeres hemos sacado lo mejor de cada una, se enseñaron a ser maestras con sus hijas, empezaron a dar más el seno materno, se preocuparon mucho más por la alimentación de sus hijos y la actividad de la mujer ha sido increíble y a todas nos va a servir lo maravilloso que son todas las mamás y más las mamás solteras, mis respetos”, dijo.

Se enfrenta al miedo

Uno de los grandes retos profesionales ha sido la pandemia por COVID-19 ya que admite que tuvo miedo de continuar con su trabajo.

Nunca imaginamos que iba a durar tanto, se alargó y empezamos a ver la muerte muy de cerca y muy seguido, y del personal de salud, con gente querida que ha fallecido. La verdad estuve aterrorizada, muchos momentos con ganas de no venir al consultorio, me quería esconder en mi casa pero no se puede y no puedes dar una consulta en línea y tenías que enfrentarte al miedo del paciente porque un gran porcentaje de consulta era COVID”, comentó la pediatra.

Clara Vallejo resaltó que un porcentaje muy pequeño de niños atendidos con coronavirus tuvo complicaciones graves además de que implementó un protocolo sanitario en su consultorio, que ha dado como resultado que aún no se ha contagiado.

Se adapta al mundo digital

Hace algunos años, uno de los tres hijos de la doctora la motivó a abrir sus redes sociales y encontró una nueva forma de comunicarse con cientos de madres y padres de familia en su página de Facebook, superando los 15 mil seguidores.

Ha tenido mucho éxito mi página, con muchas mamás que se comunican de muchas ciudades del país e inclusive del extranjero ya que no todas son mis pacientes. Es increíble cómo he tenido comunicación con gente que no conozco”, finalizó.

fmancera@am.com.mx