Domingo Negro en Celaya: cuando se detuvo el tiempo

Celaya, Guanajuato.- Hace 22 años, el tiempo se detuvo durante el Domingo Negro en Celaya. Cinco explosiones en el Mercado de Abastos provocaron la muerte de 72 personas y marcaron para siempre la historia de la ciudad.

La vida transcurría con normalidad aquella mañana de domingo, cientos de personas acudían a realizar sus compras a la central de abastos, una de las zonas más concurridas de Celaya.

Poco antes de las 10 de la mañana, un incendio en una de las vitrinas que exhibía fuegos pirotécnicos, en el interior de la ‘Abarrotera Celaya’ ubicada en la esquina de las calles Antonio Plaza y Felipe Ángeles, alertó a los empleados quienes la metieron al baño del negocio.

El fuego se propagó en el interior del establecimiento, y ocasionó la primera explosión, que dejó las primeras víctimas de la tragedia.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, Cruz Roja, Bomberos de Celaya, reporteros y decenas de curiosos.

Sin conocer que en el lugar se almacenaban casi ocho toneladas de artículos fabricados con pirotecnia, cuerpos de emergencia realizaban su labor cuando vino una segunda explosión alrededor de las 10:20 de la mañana.

Esta explosión dejó la mayor cantidad de víctimas mortales, otras fueron lanzadas a varios metros de distancia y varias quedaron mutiladas entre los escombros en medio de la demolición de los locales de la zona.

Las personas corrían despavoridas tratando de huir de lo que parecía una zona de guerra o intentando llegar al lugar de la tragedia para buscar a sus familiares o amigos.

Antes de las 11 de la mañana ocurrió una tercera explosión que provocó daños materiales y minutos después otros dos estallidos de menor intensidad.

La explosión que originó la tragedia más grande en la historia de la ciudad ocurrió en el negocio propiedad de Angélica Vargas Bocanegra e Ignacio Ojeda quien fue una de las víctimas.

Dicho establecimiento tenía un permiso temporal para la venta de pirotecnia como se le había expedido a varios negocios de dicha zona durante la administración municipal liderada por el entonces alcalde Ricardo Suárez Inda.

Dos años después de las explosiones, elementos del FBI y de la Procuraduría General de la República lograron la aprehensión en la ciudad de Chicago, de Angélica Vargas Bocanegra, por los delitos de homicidio culposo y almacenamiento de explosivos.

La vida del bombero Gerardo Arellano Martínez cambió por completo aquel domingo negro, la segunda explosión provocó que perdiera su pierna derecha pero no su incansable espíritu de servicio.

Gerardo festejaría ese domingo su cumpleaños en compañía de sus familiares y amigos. Por coincidencia, acudiría cerca del Mercado de Abastos para comprar la comida del convivio cuando ocurrió la primera explosión.

Gerardo Arellano Martínez.

Estábamos a un lado de la termoeléctrica cuando se oyó el estruendo y se cimbró el suelo por toda la onda expansiva, volteé al cielo y era una nube altísima. Llamé por un teléfono público a bomberos a preguntar y la compañera no sabía nada pero en eso le avisaron que había una explosión en la central y el deber me llamó aunque mi esposa me decía que no fuera”, relató.