Domingo negro: ‘Quien olvida el pasado tiende a repetirlo’, afirma el sacerdote Jesús Palacios

Celaya, Guanajuato.- “Quien olvida el pasado tiende a repetirlo”, fueron las palabras del vocero de la Diócesis de Celaya, el sacerdote Jesús Palacios, esto debido a que a 22 años de las explosiones en Celaya, hecho mejor conocido como el “Domingo Negro”, no hubo ningún acto para recordar a las víctimas.

Comentó que este fue un evento que los celayenses no deben olvidar, ni dejar pasar.

Pienso que las personas que coordinan este tipo de eventos, no nos lo recordaron, la razón podría ser que el párroco que está ahí, en el templo de la Resurrección es nuevo, tiene meses de haber llegado, y el obispo igual, tiene meses y a lo mejor fue una omisión por parte de nosotros como Iglesia, no sé si en la parroquia de la Resurrección, que es a donde pertenece geográficamente el lugar, integraron en la misa la intención”, comentó el vocero.

Resaltó que si se olvida el pasado, los errores se repiten.

Cuando el hombre no es consciente de su pasado, después tiende a repetirlo, el hecho de que están tronando cuetes por un lado y otro, es porque alguien los vende, y si alguien los vende, hay un lugar, y Dios no quiera que esto vuelva a repetirse; no olvidemos el pasado, porque el pasado enseña a no volver a cometer el error y si se olvida, puede repetirse”, resaltó.