Celaya, Guanajuato.- La hermana Brenda Plata Espinoza, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Celaya, dijo que la matrícula de las escuelas afiliadas ha aumentado a raíz de que se eliminó el semáforo epidemiológico y también ha aumentado principalmente por niños que vienen de escuelas públicas y ahora se quieren incorporar a escuelas particulares.

Declaró que muchos niños ya han comenzado a regresar a las escuelas, principalmente, han detectado que niños han emigrado de escuelas públicas a escuelas particulares.

Hemos tenido inscripciones durante el ciclo escolar, sobre todo de enero para acá, nuestras matrículas han ido creciendo; seguimos recibiendo alumnos y lo más sorprendente es que no solo han regresado los alumnos que teníamos, sino que también niños que estaban en escuelas públicas han estado emigrando, ellos comentan que es por el atraso que se tiene, que es de dos ciclos, porque muchos niños no fueron a la escuela, aparentemente estuvieron inscritos en escuelas públicas pero no recibieron clases y como eran virtuales muchos no tenían la facilidad de conectarse”, refirió.