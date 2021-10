Celaya.- El Gobierno del Estado comenzará a comprar autos eléctricos o híbridos con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

Así lo informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tras la firma de compromiso Aire Limpio para Guanajuato que se realizó en Celaya.

Diego Sinhue Rodríguez aclaró que la compra de este tipo de vehículos se realizarán para varias dependencias excepto los destinados a la seguridad o para la atención de emergencias.

Todavía no tenemos los vehículos que tengan las condiciones y no quiero poner en riesgo ni la vida de una persona que no llegue a tiempo porque no tenía energía el vehículo, ni en ambulancias, ni en patrullas.