Ex federales dejarán policía de Celaya para irse a Apaseo el Alto

Celaya, Guanajuato.- Unos 15 policías ex federales saldrán de la corporación de Celaya para integrarse a la Policía Municipal de Apaseo el Alto.

Así lo aseguró el alcalde Javier Mendoza, quien señaló que estas bajas serán suplidas por otros policías que actualmente trabajan en la Guardia Nacional.

Ahorita llevamos nueve (bajas de policías ex federales) y creo que vamos a llegar a 15 que se van a ir a Apaseo el Alto, pero ya estamos en el proceso de sustituirlos con personal de la Guardia Nacional para no perder fuerza nosotros como municipio”, afirmó.

La semana pasada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, no había descartado la llegada de más ex policías federales, sin embargo Javier Mendoza sí descartó incrementar el número de ex federales que venían trabajando en la corporación, debido a que perciben un mayor salario.

Vamos a quedarnos con la plantilla que existía, no va a haber más. Lo que pasa es que no hay presupuesto, saben que vienen con un salario más alto y también no es bueno para los municipales de aquí ese diferencial”, comentó.

El alcalde admitió que hay un déficit en la corporación policiaca, pero afirmó que esas vacantes serán cubiertas con los 45 cadetes que actualmente están capacitándose en Infopol.

Hay vacantes pero están presupuestados, tienen que pasar el proceso de capacitación en la academia policial y es un proceso largo de seis meses”, mencionó.

fmancera@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos