Celaya, Guanajuato - A 22 años de la explosión de Celaya conocido como Domingo Negro, una de las tragedias más grandes en la historia de Celaya, hoy pareciera que nada habría ocurrió.

En la calle de Antonio Plaza, sitio donde ocurrieron las explosiones de pólvora clandestina que mató a cientos de personas, no parece ser recordado.

Cada año, en la zona de la tragedia se realizaba una celebración religiosa y se conmemoraba a los muertos y sobrevivientes de la explosión de Celaya, sin embargo en esta ocasión no hubo ningún tipo de conmemoración, ni rezos.

Las 13 fotografías más impactantes de la explosión de Celaya conocido como el Domingo Negro.

Los puestos lucen normales, abiertos al público, la gente vende sus productos y los marchantes compran lo necesario.

Ahora si no hubo naaada de nada, al menos ponían la ofrenda pero nada, me sorprende porque yo aquí ando diario y pues no se olvida el día pero a veces no se organiza” comentó una vendedora.