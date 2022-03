Falta por trasladar a cinco reos a penales federales

Celaya, Guanajuato.- Aún falta que se trasladen a penales federales menos de cien reos que están en prisiones estatales, sin embargo Guanajuato es de los estado que más ha avanzado a nivel nacional.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó este fue uno de los temas que se trataron en la reunión que sostuvo, junto a los gobernadores panistas, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En nuestros estados, en los penales que no son federales ni de máxima seguridad, tenemos reos de alta peligrosidad que son de delitos federales y reubicarlos a prisiones federales es importante y algunos gobernadores decían que no avanzaba”, manifestó.

En el caso de Guanajuato, resaltó el gobernador, ya son más de 300 reos que han sido trasladados a penales federales, a pesar de los largos trámites que se realizan para que se apruebe el cambio.

No es fácil, hay que revisar expediente por expediente, que no tenga una enfermedad terminal, que efectivamente sea de peligrosidad y los revisa la federación y luego el avión que lo pone la Guardia Nacional ya que obviamente no pueden volar en vuelos comerciales”, explicó.