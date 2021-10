Celaya.- Ante la imposibilidad de realizar la Feria de Navidad, el gobierno municipal de Celaya contempla organizar eventos navideños itinerantes y se estima gastar 3.5 millones de pesos.

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez descartó realizar la Feria de Navidad debido a la pandemia y a las obras del Distribuidor Celanese que iniciarán próximamente.

No va a haber Feria de Navidad, las condiciones no son las adecuadas, el tema de la pandemia y por otro lado el acceso de las actuales instalaciones no es el óptimo, la lejanía para la gente en tiempos tan difíciles como estos y es muy complicado”, aseguró.