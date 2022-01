Celaya.- La Dirección Regional de Programas del Bienestar alertó a la ciudadanía de un presunto fraude en redes sociales donde ofrecen supuestos créditos a la palabra.

En las últimas semanas, diversas publicaciones en redes sociales invitan a la ciudadanía a obtener un crédito a pagar a tres años.

Muy buenas noticias, a esas personas que estén interesadas en el otorgamiento de crédito a la palabra a pagar por tres años, en ayuda a madres solteras y desempleadas, amas de casa o quiere montar su propio negocio por favor deje un me interesa y le doy información para mandarle el enlace con el formulario a llenar”, señala el mensaje.

Estos mensajes son publicados en grupos privados o abiertos de Facebook y son enviados a través de mensajes de WhatsApp, principalmente en grupos privados.

Dichas publicaciones han aparecido en grupos de Facebook desde junio del año pasado, donde decenas de usuarios comentan que les interesa recibir mayor información.

El director regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos, señaló que este tipo de publicaciones son presuntos intentos de fraudes.

En este momento el programa de créditos a la palabra y tandas para el bienestar son programas que no están abiertos, no hay convocatoria, no se está incorporando a nadie y la regla es que las personas se pueden dar cuenta de un presunto fraude es cuando les empiezan a pedir dinero, es un fraude totalmente”, señaló.