Funcionario acusado de acoso renunció por cuestiones personales

Celaya, Guanajuato.- El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez afirmó que la renuncia del ex director de Desarrollo Urbano, Jorge Granados Valencia no está relacionada con la queja que interpuso una trabajadora en su contra, por lo que pidió respetar la dignidad de las personas.

No (está relacionada), la renuncia es estrictamente por cuestiones personales, así viene presentada la renuncia, no sabría decirles si es derivada de lo mismo, a mi me la presentan por cuestiones personales y el tema lo está tratando y atendiendo puntualmente la oficial mayor”, comentó.