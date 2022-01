Celaya.- Han pasado 100 días desde que Javier Mendoza Márquez asumió el cargo como presidente municipal de Celaya. En este tiempo han pasado todo tipo de sucesos en la ciudad, desde muertes de policías, tránsitos, reuniones con el embajador de Japón, hasta un aumento del 28% en el sueldo de todo su gabinete.

Con motivo del cumplimiento de este periodo de gobierno, regidores de oposición señalaron que en el Municipio se ha trabajado y que el tema principal es y seguirá siendo la seguridad.

Agustín Gaspar, regidor de Morena, dijo que estos primeros cien días de gobierno han sido un periodo de aprendizaje que les ayudará sin duda a tener un trienio fructífero.

Por ejemplo, hemos podido comprobar que hay una disposición para la cooperación, que ha primado el diálogo ante todo, y que hay espacio para la diversidad de opiniones, y esto en un Cabildo siempre serán puntos a favor de la ciudadanía. Creo que vamos bien, aunque no podemos echar las campanas al vuelo, creo que hay indicios de que las mayores preocupaciones de las y los celayenses, pueden ser la economía y la seguridad, y se tienen las condiciones para una recuperación que toda la ciudadanía necesitamos”, comentó.

Y todo lo anterior es evidencia del gran trabajo que tienen por delante y que con gusto realizará el resto del trienio.

Si se ha cumplido o no con lo prometido en campaña, creo que tres meses es muy pronto para poder hacer un corte y decir si se ha cumplido, lo que te puedo decir es que existen visiblemente las condiciones para que esto se realice, la ciudadanía espera resultados a su favor y estoy seguro que los tendrá”, finalizó.

Claudia Salazar, regidora del PRI, externó que en la evaluación de cualquier gobierno, los primeros 100 días son los más complejos, y son tiempo suficiente para saber cómo se va a trabajar, pero no es tiempo suficiente para que los resultados obtenidos hasta este momento sean los deseados.

Me parece que el trabajo de tu servidora no es hacer un juicio tan ligero como un “bien” o un “mal”, ni siquiera poner un número de calificación. Mi trabajo, si me lo permites, es ser parte de las decisiones que como cuerpo edilicio se tomen en Celaya para que con base en estas decisiones los celayenses sean los que califiquen el actuar del Ayuntamiento”, comentó.