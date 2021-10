Gobierno de Elvira Paniagua dejó 42% de obra sin terminar

Celaya, Guanajuato.- El gobierno de Elvira Paniagua dejará pendiente un 42 por ciento de las obras que se tienen programadas terminar este año.

La presidenta de la comisión de Obras Públicas, la sindica Adriana Audelo explicó que más del 90 por ciento de acciones del Programa General de Obra 2021 ya está contratado, sin embargo se tiene un avance físico del 58 por ciento.

La edil admitió que existe un retraso en el avance de las obras pero argumentó que debido a la pandemia los recursos llegaron más tarde de lo habitual, y señaló que si no se aplican todos los recursos en lo que resta del año, hay posibilidad de perderlos.

La dirección de Obras no para, siempre se le ha hecho hincapié en las acciones que tenemos del Ramo 33 y que se apeguen a los lineamientos, porque las acciones que tenemos con este ramo tienen que estar concluidas antes de que termine el año para no reintegrar recursos de este fondo. Si no se concluyen las acciones nos piden el reintegro”, afirmó.