Celaya.- La espera terminó. Joaquín y Andrea, una pareja de jóvenes celayenses, por fin recibieron su vacuna contra el COVID-19.

Desde que se enteraron que la vacuna llegaría a Celaya este fin de semana, la pareja de novios decidieron ir juntos a recibir su primera dosis.

Llegaron a las 8 de la mañana al Ecoforum del Celaya y de inmediato se dieron cuenta que la espera sería muy larga.

La pareja pudo ingresar a las instalaciones de la feria poco antes de las 11 de la mañana y de inmediato se dirigieron al primer filtro donde se tuvieron que sentar en unas sillas para recibir indicaciones de los Servidores de la Nación, quienes les pedían llenar su expediente de vacunación con el nombre de la farmacéutica y el lote que les correspondería.

Tras este proceso, en menos 10 minutos pasaron con unas de las 30 brigadas para que se les aplicara su vacuna.

Joaquín y Andrea admitieron que no están del todo contentos con que se les haya aplicado la vacuna de la farmacéutica Sputnik V.

A pesar de esto, ambos aseguraron que lo importante es vacunarse y evitar volverse a contagiar, como Joaquín quien presentó síntomas fuertes de la enfermedad.

Yo si me contagié, gracias a Dios me fue bien, entre comillas porque no fue tan grave pero si me tumbó, todos en mi casa se contagiaron pero ya vacunados nos quitamos un peso de encima”, señaló Joaquín.