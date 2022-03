IMSS Bienestar: Guanajuato no entrará al sistema de salud federal

Celaya.- Guanajuato volvió a solicitar al gobierno federal que su sistema de salud no se adhiera al nuevo modelo de IMSS Bienestar.

Así lo informó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tras su reunión con el secretario de gobernación, Adán Augusto López quien le dio el aval para que el estado no federalice su sistema de salud.

Abordamos también el tema de salud en el sentido de que yo he escuchado en las mañaneras que 26 estados se adherirán al IMSS Bienestar (…), yo le comenté la situación de salud de Guanajuato que es buena y el sistema funciona y me dijo que no había problema y quienes estábamos en esa situación podíamos seguir en esa situación”, dijo.