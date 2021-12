Celaya.- El gobierno municipal de Celaya ofrecerá un 75 por ciento de descuento a las personas que tengan recargos del impuesto predial.

La tesorera municipal, Lourdes Herrera informó que del primero hasta el 31 de diciembre alrededor de 42 mil cuentas podrán aprovechar este descuento en su pago total.

Todos los ciudadanos que por alguna razón no pudieron hacer su pago en enero y febrero y no aprovecharon el descuento anual y que no han podido realizar su pago por cualquier situación personal o patrimonial pueden aprovechar esta campaña”, afirmó.