Incendios en Celaya rebasan al cuerpo de bomberos

Celaya, Guanajuato.- El cuerpo de bomberos de Celaya se ha visto rebasado en varias ocasiones ante los más de 630 incendios que se han registrado en lo que va del año en el municipio.

El director de Protección Civil y Bomberos, Marco Antonio Villa Corral hizo un llamado a la ciudadanía a reportar a las personas que realizan estas quemas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que hasta el viernes pasado, se habían reportado 629 quemas en Celaya, siendo el municipio con más reportes en lo que va del año a nivel estatal.

Marco Antonio Villa señaló que hay una tendencia en las últimas semanas de 10 a 15 incendios diarios de los cuales el 90 por ciento son provocados.

Son provocados por gente que no mide el riesgo o son pepenadores que queman llantas para rescatar el alambre e irlo a vender posteriormente sin las medidas necesitas y sin medir el riesgo ya que el fuego avanza rápidamente en el pastizal seco y en segundos recorre 10 o 15 metros”, explicó.

El funcionario destacó que el 80 por ciento de los incendios se han controlado sin problemas, sin embargo pero ha habido incendios que por la extensión del pastizal y su follaje provocan grandes columnas de humo con afectaciones severas al medio ambiente.

Ha habido tres incendios en lo que va de la semana los cuales nos ha implicado desplazar las tres estaciones de servicio para poder controlar el incendio y que no pase a mayores”, comentó.

El titular de Protección Civil destacó que ante la gran cantidad de terrenos baldíos que hay en Celaya es importante que los dueños o vecinos mantengan limpias estas zonas.

Si cuentan con algún predio que le hagan su limpieza adecuada, que no hagan quemas porque no la van a poder controlar y en caso de que no conozcan al propietario del predio, los colonos se pueden organizar haciendo una petición para rastrear al dueño y exhortarlo para hacer la limpia o de lo contrario organizarnos y hacer una campaña de limpieza”, explicó.