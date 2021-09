Inundaciones Celaya: niveles del río Laja no pasa del 25 por ciento

Celaya, Guanajuato.- Luis Ramón Ortiz, de Protección Civil de Celaya, dio a conocer que el Río Laja de Celaya se encuentra a un 25 por ciento de su capacidad, y no es un riesgo hasta el momento por las lluvias.

A pesar de que en la ciudad se han presentado lluvias constantes, los niveles del río y la presa Allende no han sido elevados.

Hasta el momento no hemos tenido un incremento en el nivel del rio que nos ponga en riesgo como hace unos años, de repente sube el nivel por lo que llueve en Querétaro, que baja para esta dirección, o que llueve hacia el sureste, también nos aumenta el nivel del río, que está pegado a la Luz, la Cruz y por la Feria, esto incrementa un poco el nivel, pero no ha subido más allá del 25 por ciento, no está en niveles que generen riesgo”, comentó.