Celaya, Guanajuato.- El incremento de la violencia en Celaya durante los últimos meses no ha afectado la llegada de inversiones al municipio, así lo aseguró el director de Desarrollo Económico, Eduardo Knapp Hernández.

El funcionario admitió que constantemente los inversionistas preguntan sobre inseguridad en Celaya.

No, yo no lo visualizo (que haya afectado las inversiones), es un tema que sí nos preguntan constantemente pero por el tipo de proyectos, el tipo de acercamiento y el tipo de atenciones que estamos haciendo en la dirección pues no es un tema y la verdad es que estamos muy de cerca de todas las necesidades y comentarios y atendiendo las inquietudes que hay”, afirmó.