Celaya, Guanajuato.- El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, señaló que ya quedaron finiquitadas las dudas en el tema donde pepenadores manifestaron que les llegaba poco material al tiradero municipal de Tinajitas para poder vender y salir adelante.

Resaltó que los problemas que los pepenadores sufrían es que antes de llegar el camión recolector al tiradero, los residuos pasaban por varias manos.

Dijo que siguen las reuniones de trabajo y avaló que el regidor Aldo Velásquez propusiera la revisión de la operatividad de manera integral y también la cuestión financiera.

También el alcalde respaldó el trabajo de la directora de Servicios Municipales Ivone Torres Moreno calificándolo como “excelente”.

Tiene un excelente perfil, fue una propuesta del Colegio de Arquitectos, es una gran arquitecta, paisajista, que no se pueda desenvolver bien con los medios no significa que no sea apta, está trabajando; es un proceso que se tiene que hacer, y lleva tiempo”, declaró Mendoza Márquez.