Celaya, Guanajuato.- Las agresiones que han sufrido presuntos asaltantes por parte de la ciudadanía es un reflejo de que las autoridades no han tenido capacidad de dar respuesta sin embargo se está trabajando para revertir esta situación, aseguró el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez.

Es un reflejo de que la sociedad está harta de la delincuencia y que muchas veces como autoridades no hemos tenido la capacidad de dar respuesta precisamente a esa demanda tan sentida de la propia sociedad y para eso estamos trabajando mucho. Le estamos echando todos los kilos, la verdad es que no hemos escatimado ningún esfuerzo para hacerlo”, señaló.

Durante la última semana, los comerciantes del Mercado de Abastos y de la comunidad de San Miguel Octopan han detenido y golpeado a dos presuntos delincuentes que posteriormente fueron entregados a la Policía Municipal.

Ha habido dos casos y afortunadamente no ha pasado a mayores, no ha habido linchamientos y los han remitido de inmediato a la autoridad competente y agradecemos a los ciudadanos que lo han hecho pero también seguimos trabajando nosotros, acá a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos varias detenciones".

No ha habido extrema violencia como hemos visto en medios de comunicación nacionales en otros municipios”, afirmó el alcalde.

Javier Mendoza reiteró que desde el gobierno municipal les toca trabajar para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo.

Les decimos a los ciudadanos que ahí estamos a la orden cualquier evento o circunstancia que se presente de ese tipo nos reporte de inmediato y ojalá tengamos la capacidad de responder de inmediato. Hay que denunciar porque si no se denuncia no se registra el delito y al rato no tenemos forma de darle seguimiento”, indicó.