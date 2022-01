Celaya.- El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, hizo un balance de los primeros cien días de su administración y aseguró que la incidencia delictiva ha disminuido, aunque señaló que falta mucho trabajo en seguridad.

El Presidente Municipal afirmó que la incidencia delictiva se redujo un 54 por ciento en los primeros cien días de su gobierno, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mendoza Márquez destacó que el robo a negocio se ha reducido en un 33 por ciento, los robos a casa habitación han bajado un 34 por ciento y los robos a vehículos un 78 por ciento.

Los homicidios han bajado 12 por ciento, no obstante en que hemos visto que últimamente se han incrementado un poquito, pero hay que entender también que son homicidios muy focalizados, ya la sociedad civil realmente ya no está agredida, no quiero decir que lamentablemente no haya daños colaterales, pero en términos generales son dirigidos, y muchas veces con alguna información adjunta al cadáver de la persona que liquidaron”, mencionó.