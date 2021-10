Celaya.- Luego de los números arrojados por una encuesta de Massive Caller, el alcalde Javier Mendoza destacó que inició con mejor percepción ciudadana que la que tenía su antecesora Elvira Paniagua, pero consideró que es muy pronto para evaluarlo.

Sin embargo señaló que aún es muy pronto para una evaluación de su administración y pidió más tiempo para que la ciudadanía brinde una evaluación de su gobierno pero comentó que está realizando trabajo social para mejorar la aprobación ciudadana.

Quien quiera hacer una evaluación ahorita no es el momento adecuado, necesitan darnos un poquito más de tiempo. Traemos mucha chamba de tipo social; el fin de semana anduve él colonias y comunidades, tuve reuniones en México con gente de Kansas City, me he reunido con organismos empresariales, clubes de servicio, gremios y he recibido lideres, hemos estado dándole fuerte a la chamba y muy cercano a la gente”, comentó.