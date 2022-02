Celaya, Guanajuato.- Una falla en el equipo de un pozo ha provocado problemas en el suministro de agua en las colonias Los Pinos y San Juanico durante los últimos días.

Vecinos de la colonia Los Pinos reportaron que desde el martes pasado comenzaron a tener problemas de presión de agua que se fueron agravando con el paso de los días, al grado de no tener suministro el jueves y viernes.

Los habitantes de algunos condominios de la colonia señalaron que esta es la cuarta ocasión que sucede esta situación desde finales de junio del año pasado, cuando la Jumapa comenzó a instalar tomas independientes en cada edificio.

Nosotros nunca nos opusimos al cambio pero siempre les pedimos que nos garantizaran que hubiera seguridad al instalar los rotoplas en los techos de los edificios que tienen más de 30 años de antigüedad, y sobre todo que no tuviéramos problemas de presión de agua”, indicó una de las vecinas.

La falta de agua se agudiza en los departamentos de los terceros y cuartos pisos, tanto de la colonia Los Pinos como de San Juanico.

Primero nos dijeron en la Jumapa que no tenían reportes cuando llevamos tres días reportándolo, y luego nos admitieron que los vecinos de la parte de arriba íbamos a tener más problemas con que nos llegara el agua, ya que si hay más uso de los vecinos de abajo no iba a alcanzar a subir y nos recomendaron la instalación de una bomba con el aljibe para no tener problemas principalmente en temporada de calor donde hay más consumo”, señaló otro de los vecinos.