Celaya.- El desbordamiento de un arroyo en La Cruz en Celaya provocó la aparición de grietas en la comunidad que dejó daños estructurales en varios inmuebles y ocho viviendas quedaron inhabitables.

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza explicó que la intensa lluvia registrada la noche del sábado en Celaya provocó escurrimientos provenientes de Santa María de Refugio que ocasionó el desbordamiento del arroyo que cruza por La Cruz.

El funcionario señaló que los escurrimientos y aparición de grietas dejaron 38 casas afectadas, seis comercios, una escuela y dos calles, además de que en algunas viviendas el nivel de agua alcanzó los 120 centímetros de altura.

Luis Ramón Ortiz comentó que las grietas son similares a las que ya se han reportado en Avenida Irrigación y la comunidad Los Aguirre, sin embargo las de la comunidad de la Cruz son más extensas y de hasta cinco metros de profundidad.

El director de Protección Civil informó que ocho viviendas quedaron inhabitables ya que presentan severas afectaciones en muros y techos.

Se dio la instrucción que no podían de que ya no se podían ingresar a esos domicilios por el riesgo de que puedan colapsar, siguen algunos escurrimientos aunque el bordo ya se reparó y no sabemos cuál será el comportamiento por lo que la determinación fue sacar a la gente”, indicó.