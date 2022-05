Lamentan Regidores violencia que se vive en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Regidores de oposición y empresarios señalaron que es lamentable la violencia que se vive en la ciudad, en especial la masacre registrada la noche del lunes donde 11 personas fueron asesinadas.

Claudia Salazar, regidora del PRI resaltó que como ciudadana se une a la pena de los familiares y que estará muy puntual en el apoyo que requieran.

Como edil, decirte que he solicitado al secretario de Seguridad la información necesaria no solo de lo acontecido sino de las medidas que como municipio se están tomando. Lo he dicho y lo reitero, coadyuvar en los tres niveles de gobierno es el principal eje para combatir a la delincuencia, disminuir los índices delictivos y garantizar la paz en nuestro municipio”, declaró.