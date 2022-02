Edson y Luis, primera pareja de hombres en casarse en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Edson Solís y Luis Torres son la primera pareja del mismo sexo en casarse sin necesidad de un amparo.

La pareja pudo casarse la mañana del miércoles en las oficinas del Registro Civil de Celaya luego de que a finales del año pasado se eliminaran las trabas legales en Guanajuato para los matrimonios igualitarios.

“Para nosotros es muy importante ser el parteaguas y generar una apertura en nuestro municipio, a pesar de que se podía desde finales del año pasado no se le dio tanta difusión pero es un derecho por el cual la comunidad LGBT plus ha luchado durante muchos años”, comentó Edson Solís.

Edson Solís y Luis Torres se conocieron a través de Facebook

La historia de amor de Edson y Luis está a punto de cumplir cinco años, se conocieron en Facebook.

“Nos conocimos hace muchos años pero nos caíamos mal. Pasaron como 10 años y a través de Facebook nos agregamos y empezamos a platicar casual hasta que salimos el 4 de febrero de 2017 y el 5 de marzo nos hicimos pareja. A los seis meses nos fuimos a vivir juntos”, explicó Luis Torres.

A pesar de que para casarse necesitaban de un amparo, la pareja comenzó con los planes de matrimonio desde el 2020, sin embargo la pandemia frenó momentáneamente sus intenciones.

“En marzo de 2020, en nuestro tercer aniversario, me pidió que me casara con él y en ese mismo año pensábamos casarnos pero no contábamos con la pandemia. Desde el año pasado estábamos en proceso para generar el amparo pero a partir del 21 de diciembre se anunció que ya no era necesario y pudimos casarnos”, relató Luis.

Edson Solís y Luis Torres. Foto: Cortesía.

Con la unión por lo civil, la pareja celayense aseguró que tendrá la certeza jurídica que le permitirá realizar fácilmente diversos trámites que antes no podían realizarse.

“A veces llegaba a ser un impedimento en cuestiones legales, como dar de alta como beneficiario a tu pareja, para nosotros era complicado ya que en los bancos nos preguntaban el parentesco y tenía que decir que era mi amigo y ahora todo es más fácil teniendo el documento”, señaló Edson Solís.

Luis Torres resaltó que están felices por las muestras de cariño que han recibido de los celayenses desde que se dio a conocer la noticia a través de redes sociales y que su caso sirva de ejemplo para que otras parejas del mismo sexo puedan casarse.

Edson y Luis en el Registro Civil de Celaya. Foto: Cortesía.

“Estamos muy felices de cómo la gente nos ha estado felicitando en redes sociales, hay gente que está en contra, pero en general nos han felicitado de personas que no conocemos y radican en Celaya y personas que nos preguntan si ya se puede y cómo le hicimos y les explicamos la dinámica”.

Finalmente la pareja tiene entre sus planes tener una ceremonia religiosa ante la iglesia católica anglicana el próximo 5 de marzo en un jardín privado de Celaya.

“Estamos orgullosos, nunca pensamos ni planeamos que fuéramos a ser la primer pareja pero ojalá sirva nuestro testimonio para que las personas de Celaya y que viven en pareja y no han podido casarse por esos impedimentos legales ahora que sepan que es muy sencillo como cualquier ciudadano y pareja heterosexual”, indicó Edson Solís.

