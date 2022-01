Critica Obispo de Celaya aprobación de matrimonios igualitarios en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- Tras la aprobación de matrimonios igualitarios en Guanajuato, el obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Aguilar Ledesma, criticó duramente la decisión y aseguró que están analizando las estrategias para seguir presionando al gobierno estatal.

Para nosotros lo más molesto no fue lo que se hizo, quizá la molestia está en la forma y en el tiempo. La forma, es decir, la decisión solamente del Gobernador y la secretaria que hacen un decreto y no consulta a su congreso, es pensamiento del Gobernador y decisión de él y está dentro de sus atribuciones”, manifestó.

El pasado 20 de diciembre, la Secretaría de Gobierno ordenó a los jueces del Registro Civil eliminar el requisito de amparo para que dos personas del mismos sexo puedan casarse.

En vísperas de Navidad

El obispo de la Diócesis de Celaya también criticó que esta decisión se haya dado en vísperas de Navidad y aseguró que fue una decisión con malicia para evitar protestas.

Estábamos viviendo el tiempo de navidad, las posadas, nuestra gente está en otro nivel de vida, aprovechan el caos de que la gente está celebrando para meternos foul. Mientras estábamos diciendo dale, dale, dale no pierdas el tino y andábamos en la piñata te ponen un decreto y se ve la malicia de meter algo para que no protesten y no digan nada”, mencionó.

El obispo de Celaya, Víctor Aguilar Ledesma consideró que esta decisión del gobierno del estado se da por presiones políticas y económicas a nivel mundial. Fotos: Francisco Mancera

Acusa presiones políticas

Aguilar Ledesma consideró que esta decisión del gobierno del estado se da por presiones políticas y económicas a nivel mundial.

“Es algo que se ha ido imponiendo a lo largo y ancho del país y en el mundo es lo que llamamos la ideología de género y que viene impuesta por desde fuera y se impone a todos los países, es una agenda global de la ONU y de grupos de élite que tratan de imponer a todo el mundo todo una forma de pensamiento”, afirmó.

Víctor Aguilar Ledesma afirmó que los matrimonios igualitarios no es algo que haya pedido la mayoría de la gente sino que fue promovido por grupos que están pagados.

Eso normalmente la ciudadanía no lo pide, ellos mismos promueven grupos a quienes se les paga para promover un tipo de agenda, hacen ruido y para eso se les paga y por eso a ese tipo de grupos no se les molesta, ni se les puede tocar, ni se les puede decir nada pero no es la que la mayoría pide ni lo que la mayoría quiere”, aseveró.

Descarta estar en contra de personas homosexuales

El obispo de la Diócesis de Celaya indicó que no está en contra de los homosexuales y resaltó que la iglesia pedia era implementar una figura jurídica para las uniones entre parejas del mismo sexo.

“A veces dicen que la iglesia somos retrógradas, pero no porque al final de cuentas no es que estemos en contra de los homosexuales simplemente decíamos que se hiciera una figura jurídica para ellos. ¿Por qué tienen que asimilarse al matrimonio? Si se quieren unir un hombre con un hombre y una mujer con una mujer que lo hagan, siempre lo han hecho así humanamente pero que no se llamara matrimonio y hubiera una figura jurídica, pero como es imposición tiene que ser a fuerza matrimonio”, comentó.

Finalmente, el líder eclesiástico descartó hacer un llamado a realizar manifestaciones pero sí seguir expresando su molestia por las formas y los tiempos.

Habrá otras formas de presionar y decir al gobierno que no estamos de acuerdo en ese tipo de formas y tiempos, ya se pensará que podemos hacer ahora que pasen las fiestas y cabildear pero por lo menos hacerle notar que estamos molestos porque no fue la forma ni la manera de hacerlo. Esto a la gente le cayó como balde de agua fría”, puntualizó.

fmancera@am.com.mx

DAR

Las noticias de AM en

Síguenos