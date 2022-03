Celaya, Guanajuato.- Esta mañana Celaya amaneció con una nube de humo y olor a plástico quemado derivado de un incendio ocurrido en el basurero del municipio de Comonfort.

Mediante un comunicado, el gobierno municipal de Celaya expuso que debido a que se volvió a incendiar el basurero ubicado en el municipio de Comonfort, una nube de humo cubrió gran parte de Celaya, por lo cual recomendaron tomar medidas preventrivas.

La Secretaría de Seguridad informó que la dirección de Protección Civil y Bomberos está apoyando con personal y unidades al municipio de Comonfort para controlar el incendio.

El índice de monitoreo de la calidad de aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) marcó que a las 8 de la mañana la calidad del aire en la estación Tecnológico era extremadamente mala debido a los altos niveles de partículas menores a las 10 micras (PM10).

Tambien exponen que debido a la gran cantidad de tiempo en que se han estado quemando los desechos y las condiciones climáticas, es que la nube de humo llegó a Celaya, aunado a la quema de pastizales en varios puntos del municipio.

Por el momento se recomienda a la población, en la medida de lo posible, no salir de sus domicilios u oficinas a menos que sea estrictamente necesario, no realizar ejercicio al aire libre, así como mantener cerradas puertas y ventanas; no fumar, comer frutas y verduras, en caso de sentirse mal no automedicarse y acudir con un médico", señalaron.