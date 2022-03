Celaya, Guanajuato.- La calidad del aire es considerada “mala” en Celaya. Esto después de varios días que en la ciudad el aire fue considerado “extremadamente malo”.

De las tres estaciones que hay, dos de ellas reportan mala calidad, siendo la estación San Juanico y la Estación Seguridad Pública. Mientras que la estación Tecnológico catalogaba el aire como “aceptable”.

Se recomienda a los grupos sensibles evitar las actividades físicas, tanto moderadas como vigorosas al aire libre, además de evitar y denunciar cualquier tipo de quemas y reducir el uso del automóvil.

Esta mala calidad del aire se debe en gran parte a los incendios que se han registrado en los últimos días en el relleno sanitario de Comonfort, pero el Gobierno Municipal de ese municipio informó que durante estos días que han estado tratando de controlar el incendio los diversos grupos de apoyo como lo son: Protección Civil, Bomberos Comonfort, Bomberos Celaya, Bomberos Juventino Rosas, Cruz Roja y Protección Civil de San Miguel de Allende, han recibido alimentación, hidratación, servicio médico, así como combustible.

También informó que debido a que continúan los trabajos en el basurero municipal, la Dirección de Servicios Municipales, suspendió la recolección de basura este lunes.

Se hace del conocimiento de la ciudadanía que en las primeras horas de este lunes ya se hizo una recolección en varias calles de la cabecera municipal, sin embargo al llenarse las camionetas y no tener donde depositar la basura se suspende por hoy el servicio. Se pide a la ciudadanía apoyar y no sacar su basura a la calle para no generar infecciones”, detalló la dependencia.